Дворцовый мост развели под олимпийский плейлист в честь закрытия Игр

Дворцовый мост развели под олимпийский плейлист в честь закрытия Игр
Разводка Дворцового моста. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В ночь на 7 августа шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятили закрытию летних Олимпийских игр в Токио. Дворцовый мост разводили под спортивную музыку.

Шоу в честь закрытия Олимпиады продолжалось около получаса. Петербуржцы и гости города на Неве услышали композиции из фильма «Спорт. Спорт. Спорт», марш физкультурников Матвея Блантера и другие спортивные произведения.

«Поющие мосты» продолжатся и в ночь с субботы на воскресенье. Разводка Дворцового моста пройдет под музыку Сергея Прокофьева, Михаила Глинки и других русских композиторов.

Дворцовый мост разводят под музыку каждую неделю начиная с июля: в ночи на субботу и воскресенье. Проект проработает до середины сентября. Музыкальные шоу в дальнейшем также посвятят 800-летию со дня рождения Александра Невского, дню рождения писателя Сергея Довлатова

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дворцовый мост окрасят в цвета Андреевского флага в День ВМФ.

дворцовый мост новости СПб олимпиада поющие мосты


 

Новости партнеров
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дворцовый мост развели под олимпийский плейлист в честь закрытия Игр
В Greenpeace предложили отказаться от биоразлагаемой упаковки
Разводка моста Ладожского моста перекроет трассу «Кола» 9 августа
В ДТП с грузовиком под Тихвином один погиб, четверо пострадали
Россельхознадзор проверил онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек»
В деревне Пали Волховского района накрыли наркоторговца
Пенсионера задержали за стрельбу из винтовки с 9 этажа в Тосно
Британские геологи объяснили долголетие камней Стоунхенджа