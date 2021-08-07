Дворцовый мост развели под олимпийский плейлист в честь закрытия Игр

В ночь на 7 августа шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятили закрытию летних Олимпийских игр в Токио. Дворцовый мост разводили под спортивную музыку.

Шоу в честь закрытия Олимпиады продолжалось около получаса. Петербуржцы и гости города на Неве услышали композиции из фильма «Спорт. Спорт. Спорт», марш физкультурников Матвея Блантера и другие спортивные произведения.

«Поющие мосты» продолжатся и в ночь с субботы на воскресенье. Разводка Дворцового моста пройдет под музыку Сергея Прокофьева, Михаила Глинки и других русских композиторов.

Дворцовый мост разводят под музыку каждую неделю начиная с июля: в ночи на субботу и воскресенье. Проект проработает до середины сентября. Музыкальные шоу в дальнейшем также посвятят 800-летию со дня рождения Александра Невского, дню рождения писателя Сергея Довлатова

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дворцовый мост окрасят в цвета Андреевского флага в День ВМФ.