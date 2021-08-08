В Вырице водитель за рулем иномарки насмерть задавил пешехода

В Вырице водитель за рулем иномарки насмерть задавил пешехода
Мужчину сбили на пешеходном переходе. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Гражданин совершил наезд на местного жителя прямо на пешеходном переходе.

В Ленинградской области в поселке Вырица водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Трагедия случилась дней ранее, 7 августа.

По некоторой информации, 30-летний водитель Opel наехал на 48-летнего пешехода. Последний получил травмы не совместимые с жизнью.

Предполагается, что автовладелец не справился с управлением транспортным средством.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось в зоне нерегулируемого, то есть не оборудованного светофором, пешеходного перехода.

В настоящий момент неизвестно, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Остальные детали случившегося устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация прибыла к ДТП с перевертышем на Тихорецком.

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