В Вырице водитель за рулем иномарки насмерть задавил пешехода

Гражданин совершил наезд на местного жителя прямо на пешеходном переходе.
В Ленинградской области в поселке Вырица водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Трагедия случилась дней ранее, 7 августа.
По некоторой информации, 30-летний водитель Opel наехал на 48-летнего пешехода. Последний получил травмы не совместимые с жизнью.
Предполагается, что автовладелец не справился с управлением транспортным средством.
Известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось в зоне нерегулируемого, то есть не оборудованного светофором, пешеходного перехода.
В настоящий момент неизвестно, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Остальные детали случившегося устанавливаются.
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