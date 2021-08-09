Британский профессор предположил, что COVID-19 превратится в простуду

Британский профессор предположил, что COVID-19 превратится в простуду
Со временем симптомы коронавируса станут похожими на те, которые наблюдаются у пациентов с легкой формой ковида. Фото: unsplash

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер предположил, что в будущем коронавирусная инфекция перейдет в разряд обычных простуд.

По мнению специалиста, с годами коронавирус никуда не денется и, скорее всего, продолжит заражать людей. Как он прогнозирует, мир не сможет добиться коллективного иммунитета, но будет найден баланс между инфекциями и невосприимчивость. Со временем симптомы коронавируса станут похожими на те, которые наблюдаются у пациентов с легкой формой ковида. Об этом говорится в статье в журнале The Spectator.

Хантер отметил, что новые штаммы либо намного заранее прежних, либо умеют обходить сформированный иммунитет. Однако, профессор предположил, что дельта-штамм станет конечной точкой вируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный инфекционист США заявил об устойчивом к вакцинам штамме.

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