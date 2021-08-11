В Приморском районе создадут новую набережную

Набережная в Приморском районе будет обустроена. Фото: Pixabay

Набережная в Приморском районе будет обустроена. Фото: Pixabay

В Приморском районе обустроят набережную, которая будет идти мимо Большой Невки от третьего Елагина моста до парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, ссылаясь на слова вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко, там появятся специальные места для отдыха. Благоустройство предполагает организацию подхода к воде, строительство площадки для спуска на воду на разных плавательных средствах.

Кроме этого, проект подразумевает обустраивание пешеходных дорожек, газонов и строительство смотровых площадок.

В настоящий момент данные прибрежные зоны не дают возможности свободно передвигаться пешеходам. Кроме того, в отдельных местах подойти к воде совсем нельзя.

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