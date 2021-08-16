Жители Кабула: преступники убивают и грабят людей

Они грабят местных жителей прямо на улицах города, если кто-то им сопротивляется, его убивают. Фото: Pixabay

Они грабят местных жителей прямо на улицах города, если кто-то им сопротивляется, его убивают. Фото: Pixabay

Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран) устроили беспорядки прямо в центре Кабула — столице Афганистана. Они выпускают из тюрем преступников, которые занимаются тем же самым, подражая боевикам. Об этом рассказал житель Кабула Абдалла (имя изменено).

Он отметил, захватывая столицу, талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) выпускали злоумышленников из тюрем. Когда они вошли в город вчера, 15 августа, преступники, вышли на свободу. Многие имеют оружие. Об этом сообщает «Лента.ру».

Они грабят местных жителей прямо на улицах города, если кто-то им сопротивляется, его убивают. Так убили соседа Абдаллы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семеро людей погибли из-за хаоса и давки в аэропорту Кабула — столице Афганистана.