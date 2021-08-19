Трамп назвал сбежавшего экс-президента Афганистана «мошенником»

Трамп назвал сбежавшего экс-президента Афганистана &#171;мошенником&#187;
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что всегда считал афганского лидера Гани Ашрафа Гани «мошенником».

«Он был мошенником, а теперь, я полагаю, уехал с кучей денег. Я говорил, что он не лидер, что он сбежит раньше, чем последние (американские – ред.) солдаты, и именно так оно и вышло», — сказал он в интервью телеканалу Newsmax TV.

Ашраф Гани покинул Афганистан после того, движение «Талибан»* (запрещено в России) объявило об установлении контроля на всей территории страны. Гани объяснил свое решение желанием «избежать бойни».

Напомним, что 15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани уехал из страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Афганистана бежал, а в аэропорту Кабула давка. Позже Ашраф Гани объяснил, что покинул государство, не желая вооруженных столкновений, жертвами которых станет мирное население.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
афганистан ашраф гани дональд трамп


 

Новости партнеров
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
В борьбу против COVID-19 вступает ряженка: неожиданный ход ученых
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ванга предрекла России суровые испытания в 2022 году
В Волхове лось чуть не устроил ДТП
Трамп назвал сбежавшего экс-президента Афганистана «мошенником»
Инфекционист оценил вероятность полного прекращения циркуляции ковида
Число жертв землетрясения на Гаити достигло 2 189
Роспотребнадзор: вакцинация предотвратит появление новых штаммов
Названы возможные причины крушения МиГ-29
В США работник завода устроил стрельбу