Трамп назвал сбежавшего экс-президента Афганистана «мошенником»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что всегда считал афганского лидера Гани Ашрафа Гани «мошенником».

«Он был мошенником, а теперь, я полагаю, уехал с кучей денег. Я говорил, что он не лидер, что он сбежит раньше, чем последние (американские – ред.) солдаты, и именно так оно и вышло», — сказал он в интервью телеканалу Newsmax TV.

Ашраф Гани покинул Афганистан после того, движение «Талибан»* (запрещено в России) объявило об установлении контроля на всей территории страны. Гани объяснил свое решение желанием «избежать бойни».

Напомним, что 15 августа глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент республики Ашраф Гани уехал из страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Афганистана бежал, а в аэропорту Кабула давка. Позже Ашраф Гани объяснил, что покинул государство, не желая вооруженных столкновений, жертвами которых станет мирное население.