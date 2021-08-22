Стало известно, смогут ли студенты учиться очно без прививки в России

Стало известно, смогут ли студенты учиться очно без прививки в России
Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В России не идет речи о принудительной вакцинации студентов от коронавируса. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По его словам, на учебу смогут вернуться все иностранные студенты, алгоритм их въезда в Россию уже был разработан. Он находится на утверждении.

Фальков подчеркнул в интервью телеканалу «Россия 24», что несовершеннолетние студенты в России пока вообще не вакцинируются от COVID-19.

Напомним, Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию российских учителей

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что осенью среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей. Участвовать в лотерее могут граждане старше 18 лет. Кроме того, участникам необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг и иметь банковскую карту «Мир».

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