Стало известно, смогут ли студенты учиться очно без прививки в России

В России не идет речи о принудительной вакцинации студентов от коронавируса. Такое заявление сделал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По его словам, на учебу смогут вернуться все иностранные студенты, алгоритм их въезда в Россию уже был разработан. Он находится на утверждении.

Фальков подчеркнул в интервью телеканалу «Россия 24», что несовершеннолетние студенты в России пока вообще не вакцинируются от COVID-19.

Напомним, Минпросвещения исключило принудительную вакцинацию российских учителей

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что осенью среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей. Участвовать в лотерее могут граждане старше 18 лет. Кроме того, участникам необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг и иметь банковскую карту «Мир».