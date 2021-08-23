Назван самый популярный автобусный маршрут в Петербурге

Назван самый популярный автобусный маршрут в Петербурге
Автобусом пользуются не только путешественники. Фото: Baltphoto

Чаще всего горожане ездили от станции «Московская» до Пулково.

В Санкт-Петербурге выбрали самый популярный автобусный маршрут. Им в 2021 году оказался №39, который соединяет станцию метро «Московская» и аэропорт «Пулково». Об этом сообщили в пресс-службе Пассажиравтотранса.

Известно, что в аэропорт и из него за последние семь месяцев ездили 4,7 миллиона человека. Среди пассажиров – не только путешественники, но также сотрудники Пулково. Маршрутом также активно пользуются петербуржцы, которые посещают торговые центры и другие объекты, расположенные в Московском районе.

На втором месте оказался автобусный маршрут №2, проходящий от проспекта Маршала Жукова до Театральной площади. А на третьем – маршрут №93, соединяющий Приморский и Калининский районы города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у станции «Новочеркасская» вспыхнул автобус.

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