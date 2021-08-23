У станции «Новочеркасская» вспыхнул автобус

На Заневской площади в Красногвардейском районе Петербурга загорелся автобус.

Инцидент произошел вечером 23 августа.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как от транспорта исходит дым, к автобусу бежит мужчина с огнетушителем.

Причина возгорания неизвестна. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.