У станции «Новочеркасская» вспыхнул автобус

На Заневской площади в Красногвардейском районе Петербурга загорелся автобус.
Инцидент произошел вечером 23 августа.
В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как от транспорта исходит дым, к автобусу бежит мужчина с огнетушителем.
Причина возгорания неизвестна. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.