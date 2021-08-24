Помощь или убийство? Чем кормить уток, чтобы они не умерли

Который день в Сети идет обсуждение происшествия в Яблоневом саду Петербурга — там в пруду стали ежедневно появляться трупики местных уток. Местные жители винят во всем яд, которым якобы неподалеку травили крыс, а вот орнитологи высказывают иную точку зрения.

Городские утки — явление не совсем “природное”. Они давно перестали самостоятельно искать пищу и во многом полагаются на петербуржцев, которые регулярно подкармливают их в парках и скверах.

В дикой природе уткам живется несладко: на них охотятся хищники, а водорослей, которыми они привыкли питаться, часто хватает не на всех.

Даже те, кто совсем далек от мира птиц, помнят мораль детской сказки про “Серую шейку” — выживает сильнейший. Современные городские утки перестали быть перелетными птицами — в Петербурге часто случаются мягкие зимы, и выросло уже не первое поколение уток, которые не привыкли совершать перелеты и рассчитывают на корм от сердобольных горожан.

Неужели причиной массовой смерти пернатых могла стать “неправильная” диета? Ведь во многих источниках можно встретить рекомендации не кормить уток хлебом. Иногда люди даже подходят в парках с просьбами прекратить “убивать” животных, подкармливая их белым батоном.

Мнения орнитологов, во многом различные, сходятся в одном: определенно, хлебная трапеза не действует на уток как мышьяк. Скорее она вредна в перспективе: часто птицы перестают искать пищу самостоятельно, а птенцы привыкают получать “манну небесную”, а не нырять за съедобными водорослями. Если место, где живут утки, “проходное”, и там часто появляются прохожие с припасенными крошками, утки отлично питаются, их популяция растет, и становятся заметны, например, утки, умершие от старости и болезней. Такое случается и в обычной стае, но если уток немного, то и неожиданно постигшая стаю инфекция поражает не такое количество птиц.

Еще одна причина мора среди городских уток — банальный недостаток корма и похолодание. С наступлением осени гуляющих в скверах становится меньше и начинает действовать закон природы — тот, кто не смог самостоятельно добыть себе пищу и построить теплое гнездо, оказывается “под ударом”.

Орнитологи рекомендуют не расстраиваться при виде мертвых птиц, а при желании помочь им — кормить в зимнее врем, когда добыть пищу действительно нелегко, и выбирать корм, максимально приближенный к естественному: капусту, листья салата, немного отрубей.