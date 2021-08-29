Разведчики проникли в тыл ракетчиков в Ленобласти

Разведчики проникли в тыл ракетчиков в Ленобласти
Разведчики скрытно проникли на территорию, где находились пусковые установки условного противника. Фото: пресс-служба ЗВО

В Ленобласти бойцы разведывательных подразделений общевойсковой армии Западного военного округа отработали проникновение в тыл противника.

Разведчики прошли многокилометровый марш в район выполнения диверсионно-разведывательных задач. Они скрытно проникли на территорию, где находились пусковые установки условного противника, сняли вооруженную охрану и заложили взрывные устройства в технику.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, при отходе разведгруппа заминировала свой путь, чтобы избежать преследования условного неприятеля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о прохождении учений в ТРК «Континент» на Бухарестской улице. В здании отработали тушение условного пожара.

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