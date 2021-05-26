В ТРК «Континент» на Бухарестской проходят учения

В ТРК &#171;Континент&#187; на Бухарестской проходят учения
В ТРК "Континент" проходят учения. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге во Фрунзенском районе города проходят учения по эвакуации.

В торгово-развлекательном центре «Континент» совместно с развлекательным центром «MazaPark» при поддержке ГУ МЧС России по СПб проходят учения по эвакуации.

В здании отрабатывают тушение условного пожара. Кроме того, организовывается эвакуация гостей Центра, а также работников»MazaPark» и ТРК «Континент».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гатчинскую больницу приедут 30 новых автомобилей с «теплым» сидением.

Также Gazeta.SPb писала, что в Петербурге комитет по транспорту начнет эвакуировать машины нарушителей: что изменится для водителей.

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