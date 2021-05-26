В ТРК «Континент» на Бухарестской проходят учения

В Петербурге во Фрунзенском районе города проходят учения по эвакуации.
В торгово-развлекательном центре «Континент» совместно с развлекательным центром «MazaPark» при поддержке ГУ МЧС России по СПб проходят учения по эвакуации.
В здании отрабатывают тушение условного пожара. Кроме того, организовывается эвакуация гостей Центра, а также работников»MazaPark» и ТРК «Континент».
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гатчинскую больницу приедут 30 новых автомобилей с «теплым» сидением.
Также Gazeta.SPb писала, что в Петербурге комитет по транспорту начнет эвакуировать машины нарушителей: что изменится для водителей.