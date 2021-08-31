Возле «Сибур Арены» появились бетонные полусферы для борьбы с дрифтерами

Возле стадиона «Сибур Арена», который находится неподалеку от «Газпром Арены» на Крестовском острове, установили «защиту» от лихачей. Новшество заметил известный журналист и болельщик «Зенита» Федор Погорелов.

На площадке перед «Сибур Ареной» появились ряды ярких бетонных полусфер. Плотно расставленные по всей парковке, они явно помешают дрифтерами упражняться в бесстрашии — разогнаться и кружиться на большой скорости возле стадиона больше не получится. Журналист запечатлел изменения в ландшафте «Сибур Арены» и поделился снимком в своем Instagram.

«Эффектное решение. Пока, дрифтеры», — оценил нововведение Погорелов.

К сожалению, «Сибур Арена» — не единственное место, которое облюбовали лихачи для своих развлечений. Вместе с тем эта площадка была важной точкой сборов любителей экстремальной езды — возможно, появление препятствий заставит дрифтеров собираться в менее оживленных местах или даже за пределами города.

Напомним, что дрифт нередко становится причиной чрезвычайных происшествий. К примеру, в апреле возле той самой «Сибур Арены» вспыхнула иномарка. Владелец BMW решил впечатлить девушку «трюками» и слишком резко ушел в занос. Машина в считанные секунды оказалась объята огнем. Тушить легковушку пришлось пожарным.

Еще один дрифтер устроил «показательное выступление» на своем «Мерседесе» прямо на Дворцовой площади. Однако когда лихача забрали в полицию, его смелость сразу улетучилась: молодой человек извинялся и объяснял, что дрифтовал, чтобы проверить состояние автомобиля после сервиса. Правда, в этом случае стражи порядка обнаружили и более серьезные нарушения: на иномарке заметили признаки перебивки идентификационных номеров.