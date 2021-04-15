Петербуржец устроил «огненный дрифт» на BMW у «Сибур-Арены»

Петербуржец устроил &#171;огненный дрифт&#187; на BMW у &#171;Сибур-Арены&#187;
Место происшествия. Фото: скриншот "Дорожный инспектор"

Вечером в среду у «Сибур-Арены» полыхал автомобиль. Пламя охватило иномарку после продолжительного дрифта.

Возгорание случилось 14 апреля на Футбольной аллее в Петроградском районе города. Кадры с места проишествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор».

«Видео-инструкция: «Как сжечь свой автомобиль BMW»», — подписали ролик в соцсети.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сигнал о ЧП поступи дежурному части в 19:52. Через 20 минут пожар ликвидировали. С огнем боролись

Обошлось без пострадавших. Даже горевший автомобиль спасателям удалось спасти. На место выезжала одна пожарная машина и пять спасателей.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными органами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино огонь уничтожил два припаркованных автомобиля.

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