В Колпино огонь уничтожил два припаркованных автомобиля

В Колпино огонь уничтожил два припаркованных автомобиля
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Спасатели ликвидировали пожар в Колпинском районе. Огонь охватил два легковых автомобиля.

Возгорание случилось в четверг, 15 апреля, у дома №79 на проспекте Ленина. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщила пресс-служба МЧС, сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 21:10. Через полчаса пожар ликвидировали.

В автомобиле марки «KIA» обгорел отсек двигателя, а у рядом припаркованного автомобиля «Chevrolet» обгорели правое крыло, правая дверь и капот.

С огнем боролись 10 спасателей, прибывших к месту происшествия на двух спецмашинах. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга поздним вечером произошло возгорание трансформаторной подстанции.

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