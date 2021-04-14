Спасатели тушили полыхающую подстанцию на Бухарестской

Спасатели тушили полыхающую подстанцию на Бухарестской
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Фрунзенском районе Петербурга поздним вечером произошло возгорание трансформаторной подстанции. К месту ЧП оперативно прибыли спасатели.

Возгорание случилось в среду, 14 апреля, у дома №5 на улице Малая Бухарестская. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что пожар произошел внутри электроустановки. К месту инцидента прибыли 15 спасателей и три единицы спецтехники.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе возле «СИБУР АРЕНЫ» загорелась дрифтующая машина.

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