Спасатели тушили полыхающую подстанцию на Бухарестской

Во Фрунзенском районе Петербурга поздним вечером произошло возгорание трансформаторной подстанции. К месту ЧП оперативно прибыли спасатели.

Возгорание случилось в среду, 14 апреля, у дома №5 на улице Малая Бухарестская. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что пожар произошел внутри электроустановки. К месту инцидента прибыли 15 спасателей и три единицы спецтехники.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе возле «СИБУР АРЕНЫ» загорелась дрифтующая машина.