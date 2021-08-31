За сутки семь детей пострадали в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти

За минувшие сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло 424 ДТП.

В Северной столице за сутки произошло 350 аварий, причем в десяти из них пострадали люди. При этом десять человек были ранены, двое из них — дети. Такая статистика приводится в группе «Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте».

В 47-м регионе зафиксировано 74 дорожно-транспортных происшествия, при этом в пяти случаях есть пострадавшие. Десять человек оказались ранены, среди них пятеро детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими: 18 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП умер один несовершеннолетний.