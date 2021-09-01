В Приморском районе Беглов вручил подарок только что открывшейся школе

В Приморском районе Петербурга состоялось торжественное открытие школы.

1 сентября, в День знаний, школа на улице Лидии Зверевой открыла свои двери для школьников. В торжественной линейке принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Учебное заведение возвели за счет средств городского бюджета по адресной инвестиционной программе комитета по строительству. Школа вместит в себя 1600 учеников. То есть 64 класса.

В свой первый учебный год школа Приморского района примет на обучение 950 детей с 1 по 8 класс, в том числе 225 первоклашек, для них создали семь классов.

В стенах школы уместили два бассейна, два спортивных, хореографический и актовый залы, медиатеку, пришкольный стадион и площадки.

Градоначальник Северной столицы отдал символический ключ от новой школы директору учреждения. Кроме этого Александр Беглов выдал сертификат на оборудование компьютерного класса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День знаний за парты в Петербурге сядут более полумиллиона школьников.