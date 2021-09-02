Неявный симптом и конец пандемии: последнее о COVID-19 в России и мире

В мире каждый день коронавирусом заболевают тысячи человек. По данным университета Джона Хопкинса, за сутки инфекцию подтвердили более чем у 733 тыс. пациентов. Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 218 365 768 человек.

Отметим, что не все одинаково рискуют заразиться COVID-19. С большим риском сталкивается рабочее население. При этом количество людей, с которыми сотрудник может общаться в течение дня, не решающий фактор. Важно учитывать дорогу до работы. Те, кто может пройтись пешком, рискуют намного меньше пассажиров общественного транспорта.

Некоторые могут заболеть коронавирусом и даже не сразу понять это. Как рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, есть весьма неявный симптом. По его словам, у человека наблюдается снижение уровня гемоглобина и возрастает уровень ферритина.

В России, тем временем, продолжается кампания по вакцинации населения. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в регионах-лидерах по вакцинации от коронавируса выявляют лишь единичные случаи заболевания. Он также отметил, что, сейчас в стране преобладает «дельта»-штамм коронавируса. Министр уточнил, что препарат «Спутник V» позволяет избежать госпитализации при заражении этим штаммом.

Ожидается также, что в России может появиться программа вакционного туризма. Такие туры для путешественников, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, могут запустить до конца года.

Все с нетерпением ждут окончания пандемии. Мало утешающий прогноз дал иммунолог Николай Крючков. Он считает, что это произойдет только к 2024-му году. В это время ситуация может стабилизироваться окончательно.

Крючков подчеркнул, что за эти годы важно добиться снижения смертности от коронавируса и сократить возможность появления новых штаммов, что позволит взять под контроль ситуацию с распространением инфекции.