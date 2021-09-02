Иммунолог назвал самый неявный симптом коронавируса

При заражении ковидом у человека наблюдается снижение уровня гемоглобина и возрастает уровень ферритина.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что при заражении ковидом у человека наблюдается снижение уровня гемоглобина и возрастает уровень ферритина, сообщает URA.ru.

Специалист назвал уменьшение уровня гемоглобина самым неявным симптомом коронавируса. Он отметил, что вирус «выбивает» из гемоглобина железо. Но этот показатель является скрытым, так как его можно обнаружить только при лабораторных исследованиях анализов крови.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике заболевания коронавирусом ясно, что не все одинаково рискуют заразиться на работе. Кто-то перешел на удаленный формат, а кому-то приходится каждый день посещать офис.