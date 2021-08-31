Мурашко сообщил о единичных случаях COVID-19 в регионах-лидерах по вакцинации

По словам Мурашко, сейчас в стране преобладает дельта-штамм коронавируса. Фото: Минздрав РФ

По словам Мурашко, сейчас в стране преобладает дельта-штамм коронавируса. Фото: Минздрав РФ

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в регионах-лидерах по вакцинации от коронавируса выявляют лишь единичные случаи заболевания.

«Темпы вакцинации набирают обороты в России. В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях заболевания», — цитирует Мурашко пресс-служба Минздрава.

По словам главы ведомства, сейчас в стране преобладает дельта-штамм коронавируса. Он отметил, что вакцинация препаратом «Спутник V» позволяет пациенту, заболевшему этим штаммом, избежать госпитализации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что невролог объяснил высокий риск смерти после выздоровления от COVID-19. Антитело, сформированное против вируса полуторагодовалой давности, не сможет эффективно защитить организм от нового штамма.