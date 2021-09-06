Армения одобрила вакцину «Спутник Лайт»

Армения одобрила вакцину «Спутник Лайт»
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Армении одобрили однокомпонентную вакцину от ковида «Спутник Лайт».

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Армения», — сообщили в пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

Напомним, что «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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