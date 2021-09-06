Делон отреагировал на смерть Бельмондо

Французский актер Ален Делон выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Жана-Поля Бельмондо.

Он отметил, что «абсолютно подавлен» этой новостью.

«Я абсолютно подавлен… Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад», — заявил актер в эфире телеканала CNews.

В понедельник, 6 сентября, известный артист скончался в возрасте 88 лет. Имя французского актера Жан-Поль Бельмондо, кажется, известно всем. Он запомнится зрителю благодаря блестящей актерской игре и обаятельной внешности, в которую бесповоротно влюбились миллионы. Актер успел сняться более чем в 80 фильмах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бельмондо дебютировал в кино в 1956 году, снявшись в короткометражном фильме «Мольер». После этого он с завидной регулярностью появлялся на экранах в самых разных лентах, но популярность и узнаваемость ему принесла «На последнем дыхании».