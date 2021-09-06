Девять шахтеров погибли в ЛНР при обрыве каната

На шахте Червонопартизанске, который находится под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики, погибли девять человек.

Как сообщает ТАСС, на шахте «Красный партизан» результате обрыва каната клети, использовавшейся для подъема горняков на поверхность, погибли девять человек. Всего в момент аварии в шахте находилось 25 человек. Такие данные приводит местное МЧС.

На месте ЧП работают сотрудники спасательного ведомства, а также медики Минздрава республики. Специалисты работают над разблокировкой горняков, которые оказались в ловушке. Ведомства организовали штаб по ликвидации аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на шахте в Донецкой области один человек погиб при взрыве. Всех людей из шахты вывели на поверхность. Во время взрыва травмировались 10 человек: четверо работников шахтоуправления и шестеро работников подрядной организации.