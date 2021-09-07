В Ленобласти коронавирусом заразились еще 187 человек

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 187 человек
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 187 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За все время пандемии в 47-м регионе болезнь подтвердилась у 64 433 человек. Умер за сутки от COVID-19 — 1 человек, за все время пандемии — 2 421 житель.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Петербург находится на третьем месте —626 случаев. Лидирует Москова — 1 187 случаев. На втором месте Московская область — 880. Ленобласть заняла 35-ю строчку рейтинга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве напишут новые рекомендации по лечению ковида. В новой 12-й версии появятся другие схемы лечения, а также недавно зарегистрированные лекарства, которые не предназначены для лечения ковида, но имеют эффективность.

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