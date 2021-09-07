Опасность нового штамма и четвертая волна: коронавирус в России и мире

Опасность нового штамма и четвертая волна: коронавирус в России и мире
Эксперты допустили распространение нового штамма из-за вакцинации. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

По всему миру продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Эксперты считают, что распространению одного из новых штаммов способствует и сама вакцинация.

По последним данным, за время пандемии новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 221 млн 636 тыс. 948 человек.

Россия в списке по числу зараженных находится на пятом месте. Накануне сообщалось, что в стране – более семи миллионов заболевших.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привились около 46 миллионов человек, из них 39 миллионов человек полностью закончились курс вакцинации.

Эпидемиолог, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Петербурге Антон Барчук предупредил о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса.

Как отметил специалист, обычно российские вакцины вызывает боль в месте укола, лихорадку, повышение температуры тела и слабость. Однако все эти побочные эффекты исчезают через несколько дней.

Иногда бывают и осложнения. При использовании зарубежных вакцин фиксировались редкие случаи тромбоза и миокардита. Эпидемиолог, однако, подчеркнул, что при коронавирусе риск этих осложнений и других опасных последствий в разы выше, чем после прививки.

Между тем, иммунолог Николай Крючков заявил, что распространение штамма коронавируса «мю», который устойчив к антителам и появился уже в 40 странах, может быть связано с массовой вакцинацией.

«Поскольку вакцинация становится значимым популяционным фактором, инфекция его замечает и начинает адаптироваться — выживают более устойчивые штаммы к иммунитету, возникшему в ответ на вакцинацию», — пояснял специалист.

Главврач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков считает, что Россия стоит на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Он также уверен в том, что коронавирус будет присутствовать в нашей жизни еще 1,5-2 года.

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