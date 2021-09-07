В Японии к декабрю введут цифровые паспорта вакцинации

Японский бизнес тоже выступил за то, чтобы вакцинированные получали разные бонусы в виде скидок в общепите. Фото: pixabay

Японский бизнес тоже выступил за то, чтобы вакцинированные получали разные бонусы в виде скидок в общепите. Фото: pixabay

В Японии решили ввести цифровые паспорта прививок от ковида. Жители сраны восходящего солнца смогут применять их для вылета заграницу.

Сейчас в Японии уже можно получить бумажные сертификаты, подтверждающие вакцинацию. Цифровые версии будут намного удобнее и могут быть использованы для иностранных перелетов. Об этом сообщает Nikkei.

Правительство азиатской страны считает, что такая практика нужна для того, чтобы упростить проведение профилактических мероприятий по борьбе с вирусом среди тех, кто часто летает.

Японский бизнес тоже выступил за то, чтобы вакцинированные получали разные бонусы в виде скидок в общепите.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японский журналист Юки Токунага поделился своими впечатлениями двух российских сладостях, которые произвели на него наибольшее впечатление.