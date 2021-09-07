Пять самых “осенних” напитков

В этом году осень началась еще до того, как пожелтели листья — еще только начало сентября, а уже хочется потеплее одеться и согреться приятным горячим питьем. Можно даже сделать его полезным.

Конечно, самый популярный осенний напиток — горячий кофе с корицей и плотной сливочной пенкой. Правда, кофе — это очень общее название. Во-первых, есть множество сортов и каждый обладает своим вкусом, ароматом и по-своему действует на организм. Во-вторых, специи, которые можно добавить в кофе, усиливают его свойства.

Кофе с перцем

Если вам срочно нужно взбодриться и согреться, добавьте в кофе щепотку черного и на кончике ножа красного кайенского перца. Можно перемешать с уже готовым напитком, если же хотите почувствовать сильный эффект — немного потолките с молотым кофе и сварите эту смесь либо добавьте пару горошков перца в кофемолку. Но будьте аккуратны с дозировкой — перец в сочетании с кофе оказывает очень сильный согревающий эффект, так что в уличной одежде вам даже может стать жарко.

Кофе на травах с лесными ягодами

Очень необычный и в то же время очень вкусный напиток — кофе, сваренный на заварке от фиточая. Для этого подойдут листья мяты, липы и небольшое количество душицы. Заварите некрепкий чай, удалите листья и сварите кофе на этой воде. Лучше всего для такого способа варки выбирать сорта из Эфиопии — из них получается кофе с кислинкой. Перед закипанием добавьте в турку несколько ягод клюквы или брусники.

Облепиховый напиток с яблоками

Еще один, очень вкусный и согревающий осенний напиток, но он потребует небольшой подготовки. Для приготовления заранее нарежьте садовое яблоко и положите в морозилку вместе с веточкой облепихи, усыпанной ягодами. Обирать ветку не нужно. В высокий стакан положите кусочки нарезанного яблока, веточку облепихи, сушеный шалфей, можно добавить замороженную бруснику, ложку меда и дольку лимона. Залейте кипятком и дайте немного настояться — такой “чай” можно пить и просто для удовольствия, и как витаминный напиток во время простуды.

Сбитень

Вкусный и необычный напиток с ароматными специями, отлично согревающий в пасмурную погоду. В состав классического сбитня входят шиповник, инжир, малина, мелисса, корица, мед, перец, имбирь и гвоздика. Сбитень принято варить на воде, но процесс это небыстрый — на Руси его еще называли “перевар”.

Когда сбитень сварен, его оставляют настояться часа на два. Если у вас нет желания долго стоять у плиты, сбитень можно купить в концентрированном сиропе и разводить пару чайных ложек на стакан кипятка.

Глёгг

Он же “безалкогольный глинтвейн”. Глёгг действительно очень похож по составу на глинтвейн и на сбитень, но его главное отличие — он варится не на воде или вине, а на натуральном соке. Если вы успели заготовить сок садовой малины, он идеально подойдет как база для глёгга. В сок нужно добавить гвоздику, цедру апельсина, корицу, мускатный орех, куркуму, звездочку бадьяна, небольшую щепотку перца и обязательно тростниковый сахар, иначе глёгг получится кислым. Довести до кипения и дать немного остыть.