«Шкода» подбила мотоциклиста у метро «Пионерская»

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Место ДТП. Фото: скриншот "Мотосолидарность ДТП"

В Приморском районе Петербурга на перекрестке столкнулись иномарка «Шкода Октавия» и мотоцикл.

Перекресток Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей не поделили легковой автомобиль и мотоцикл. Со слов очевидцев, водитель иномарки поворачивала налево и не предоставила преимуществу мотоциклу, который ехал прямо. Информация об этом появилась в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по снимкам, оба транспортных средства получили незначительные повреждения. Пострадал ли кто-нибудь из людей, не сообщается.

Место ДТП. Фото: скриншот «Мотосолидарность ДТП»
Место ДТП. Фото: скриншот «Мотосолидарность ДТП»

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», авария серьезно затруднила движение на этом перекрестке. В пробке стоят оба проспекта. Очевидцы также сообщили, что остановилось движение трамваев и троллейбусов.

Скриншот «Яндекс.Пробки»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авария с грузовиками заблокировала движение на трассе М-11.

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