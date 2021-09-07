«Шкода» подбила мотоциклиста у метро «Пионерская»

В Приморском районе Петербурга на перекрестке столкнулись иномарка «Шкода Октавия» и мотоцикл.

Перекресток Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей не поделили легковой автомобиль и мотоцикл. Со слов очевидцев, водитель иномарки поворачивала налево и не предоставила преимуществу мотоциклу, который ехал прямо. Информация об этом появилась в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по снимкам, оба транспортных средства получили незначительные повреждения. Пострадал ли кто-нибудь из людей, не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», авария серьезно затруднила движение на этом перекрестке. В пробке стоят оба проспекта. Очевидцы также сообщили, что остановилось движение трамваев и троллейбусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авария с грузовиками заблокировала движение на трассе М-11.