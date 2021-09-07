В Приморском районе мотоцикл попал под фуру

На перекрёстке Испытателей и Коломяжского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и мотоцикла.

Дорожный инцидент произошел вечером 7 сентября.

«На перекрёстке Испытателей и Коломяжского ДТП с участием фуры и мотоцикла. Фура перекрыла трамвайные пути», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Это второе ДТП за день на этом месте. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга на перекрестке столкнулись иномарка «Шкода Октавия» и мотоцикл.