Эксперт рассказал, когда лучше покупать гаджеты

Эксперт рассказал, когда лучше покупать гаджеты
Названо лучшее время для покупки гаджетов. Фото: unsplash

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, стоит ли ждать в этом месяце скидок на смартфоны и ноутбуки.

«В сентябре, после периода back to school, скидок как таковых нет, они маленькие», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Аналитик отметил, что в октябре или ноябре можно ожидать некоторого снижения цен и на старые модели смартфонов, после выхода на рынок новых моделей.

По словам эксперта, самое подходящее время для покупки смартфона — конец декабря, февраль и середина марта, уверен эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что компания Samsung провела онлайн-презентацию, на которой показала новые складные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Предзаказ на новинки уже открыт. Цены на Galaxy Z Fold3 в российских магазинах будут начинаться от 159,9 тысячи рублей.

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