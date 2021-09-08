В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при ковиде

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная нарушения обоняния и вкуса при коронавирусе в среднем сохраняются около восьми дней.
Она отметила, что у женщин они встречаются чаще, сообщает РИА «Новости».
Потеря обоняния может встречаться и при других ОРВИ, но только реже — примерно в 20% случаев.
С начала пандемии в России выявлено 7 047 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 188 785 летальных исходов, выздоровели 6 302 250 пациентов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил о появлении этой осенью микст-инфекций — синтеза коронавируса и гриппа, который станет сильной нагрузкой на человеческий организм.