В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при ковиде

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при ковиде
Если обоняние пропало на короткий промежуток времени и без дополнительных симптомов, беспокоиться не о чем. Фото: pixabay

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная нарушения обоняния и вкуса при коронавирусе в среднем сохраняются около восьми дней.

Она отметила, что у женщин они встречаются чаще, сообщает РИА «Новости».

Потеря обоняния может встречаться и при других ОРВИ, но только реже — примерно в 20% случаев.

С начала пандемии в России выявлено 7 047 880 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 188 785 летальных исходов, выздоровели 6 302 250 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил о появлении этой осенью микст-инфекций — синтеза коронавируса и гриппа, который станет сильной нагрузкой на человеческий организм.

коронавирус обоняние Роспотребнадзор


 

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