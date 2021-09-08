В Пулково задержали 6 самолетов: три из них до Москвы

В Пулково задержали 6 самолетов: три из них до Москвы
Из Пулково позднее положенного вылетят 6 самолетов. Фото: Baltphoto

В среду, 8 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают шесть самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Новосибирска, Ульяновска и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживается рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:45, однако вылет сдвинули на 15:00.

Далее с опозданием вылетит рейс до Новосибирска. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 13:15, но самолет полетит лишь в 14:05.

Позднее, чем планировалось полетит самолет в Ульяновск. Судно должно было подняться в 13:55.

Также задерживают три рейса до Москвы. Самолеты должны были улететь в 17:45 17:55 и в 18:55.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.

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