В подвале на Лиговском нашли скелет женщины в бюстгальтере по пояс в земле

Тело нашли в подвале на Лиговском проспекте. Фото: "Яндекс карты"

Тело нашли в подвале на Лиговском проспекте. Фото: "Яндекс карты"

Во Фрунзенском районе Петербурга сегодня, 8 сентября, наблюдали пугающую картину.

Как сообщает «Фонтанка», в подвале дома на Лиговском проспекте нашли останки женщины. Ее скелет был засыпан землей по пояс.

Сотрудники Следственного комитета совместно с правоохранителями выехали на место происшествия.

О том, что в подвале дома 200 по Лиговскому проспекту будто подготовлены все реквизиты для фильма ужасов, стало известно примерно в 14:00.

Скелет заботливо прикрывали полиэтиленовые пакеты. Тело было засыпано землей так, что из-под кучи мусора виделась лишь голова да бюстгальтер.

В настоящий момент неясно, кем была скончавшаяся женщина. Также неизвестно, была ли её смерть насильственной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обезглавленное тело обнаружили у железной дороги в Тосненском районе.