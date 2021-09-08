«Зенит» сможет обжаловать решения ФИФА по Малкому и Клаудиньо

«Зенит» сможет обжаловать решения ФИФА по Малкому и Клаудиньо
Обращение займет много времени, уверен адвокат. Фото: ФК "Зенит"

Адвокат Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию с санкциями ФИФА против бразильских игроков «Зенита» Малькома де Оливейра и Клаудиньо Леонела.

Санкции ФИФА можно обжаловать, но в этом нет смысла, заявил юрист Михаил Прокопец, комментируя ситуацию с санкциями ФИФА против бразильских игроков «Зенита» Малькома и Клаудиньо. Об этом сообщает «Чемпионат».

Обращение займет много времени, уверен адвокат. Этот вопрос можно было бы решить, заранее связавшись с Бразильской федерацией футбола, отмечает Прокопец.

Если клубы станут решать, кого отпускать в сборные, а кого нет, то игры между сборными будут менее привлекательными, отметил Прокопец.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к клубу «Зенит» присоединился Станислав Крицюк. Петербургский футбольный клуб «Зенит» представил болельщикам нового вратаря.

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