Смерть после вакцины и «сверхиммунитет»: COVID-19 в России и мире

Американские ученые выяснили, что у некоторых людей может формироваться «сверхиммунитет» к коронавирусу. Одно из условий — прививка Moderna. В Японии, правда, сейчас изучают случаи смерти после вакцинации этим препаратом.

Как сообщает университет Джона Хопкинса, за последние сутки в мире новую коронавирусную инфекцию подтвердили более чем у 639 тыс. человек. Таким образом, с начала пандемии общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 222 503 990 человек. Скончались из-за коронавируса 4 595 781 человек.

Специалисты предупреждают: самый тревожный симптом коронавируса – одышка. Как только она появилась, следует сразу обратиться за помощью врачей. Об этом заявила представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как оказалось, есть и люди, которые обладают «сверхчеловеческим» иммунитетом к коронавирусу. Американские вирусологи в ходе последних исследований обнаружили, что у некоторых людей вырабатывается «гибридный» иммунитет. Невероятное свойство такого иммунитета, удивившее врачей, — умение «предсказывать» изменение штаммов коронавируса и подстраиваться под них. По предварительным данным, «сверхиммунитет» формируется у тех, кто успел переболеть COVID-19 и прошел двухфазную вакцинацию Pfizer или Moderna.

Отметим, что в мире людям ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин, рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Около 80% из них приходятся на государства с высоким и средним уровнем доходов.

Кстати, в Японии продолжают регистрировать случаи смерти после вакцинации. Зафиксировано уже три случая. В последнем скончался человек, которому ввели обе дозы препарата Moderna. Врачи отмечают, что у него была аллергия на продукты из гречневой муки. Пациент скончался на второй день после того, как ему сделали второй укол.

При этом в Росздравнадзоре заявляют о безопасности российских вакцин. Там уточнили, что в ведомство поступило около семи тысяч заявлений с жалобами на нежелательные реакции после прививки. Как подчеркнули в Росздравнадзоре, речь идет о 0,018% от числа привитых граждан России, так что это позволяет сделать вывод о том, что отечественные препараты безопасны.