В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В Москве стартовали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как пишут РИА Новости 9 сентября, встреча Путина и Лукашенко в Кремле началась с объятий.

Главы государств с улыбкой пожали друг другу руки, а затем приобнялись. После лидеры несколько секунд уделили на позирование фотографам и уселись в кресла.

Владимир Путин начал с обращения к Лукашенко, заявив, что очень рад видеть президента Белоруссии в столице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходили в Петербурге 13 июля. Тогда главы государств встретились для обсуждения насущных вопросов в Константиновском дворце.

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