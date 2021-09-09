В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

В Москве стартовали переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как пишут РИА Новости 9 сентября, встреча Путина и Лукашенко в Кремле началась с объятий.

Главы государств с улыбкой пожали друг другу руки, а затем приобнялись. После лидеры несколько секунд уделили на позирование фотографам и уселись в кресла.

Владимир Путин начал с обращения к Лукашенко, заявив, что очень рад видеть президента Белоруссии в столице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко проходили в Петербурге 13 июля. Тогда главы государств встретились для обсуждения насущных вопросов в Константиновском дворце.