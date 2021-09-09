Путин не собирается ехать на похороны Зиничева в Петербург

Путин не собирается ехать на похороны Зиничева в Петербург
Путин приедет на прощание в Москве. Фото: скриншот трансляции

Пока что непонятно, кто займет пост министра чрезвычайных ситуаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не планирует приезжать в Санкт-Петербург на похороны экс-главы МЧС Евгения Зиничева.

Представитель Кремля также отметил, что пока непонятно, кто займет освободившуюся должность. Разговоры об этом Песков назвал преждевременными.

«Пока нет никакого понимания. Сейчас неуместно такие вопросы задавать»,

— считает он.

Напоминаем, что Зиничев умер на учения в Норильске, спасая жизнь человека. Его похоронят на Северном кладбище, прощание состоится в Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава МЧС погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Мельник стал режиссером фильмов «Новая земля» (2008 год) и «Территория» 2015. У него остались жена и трое детей.

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