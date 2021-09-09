Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия полностью возобновит авиасообщение. Фото: pixabay.com

Они были введены из-за пандемии коронавируса.

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко договорились о снятии всех ограничений на авиасообщение между странами, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Также российский политик отметил, что страна готова дать Белоруссии новый кредит на сумму в 640 миллионов долларов. На данный момент власти уже договорились о создании единой макроэкономической политике и интеграции платежных систем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Лукашенко согласовали объединение рынка газа России и Белоруссии. Путин остался доволен переговорами – он назвал их «насыщенными и конструктивными». В итоге главам государств удалось согласовать все 28 программ по Союзному государству.

александр лукашенко белоруссия владимир путин


 

Новости партнеров
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Разрешение на
Разрешение на "гетто": тысячи жителей в Рыбацком уже четвертый год бьются за место в маршрутке
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гатчине разыскивают 10-летнюю девочку
Из Петербурга будут летать регулярные самолеты в Дубай
На «Скандинавии» на бок прилег самосвал: водителя осматривают врачи
Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией
Путин и Лукашенко согласовали объединение рынка газа России и Белоруссии
Петербургские педагоги начали получать единовременную выплату
В Ленобласти ожидается теплая пятница
Путин не собирается ехать на похороны Зиничева в Петербург