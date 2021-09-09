Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Они были введены из-за пандемии коронавируса.

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко договорились о снятии всех ограничений на авиасообщение между странами, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Также российский политик отметил, что страна готова дать Белоруссии новый кредит на сумму в 640 миллионов долларов. На данный момент власти уже договорились о создании единой макроэкономической политике и интеграции платежных систем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Лукашенко согласовали объединение рынка газа России и Белоруссии. Путин остался доволен переговорами – он назвал их «насыщенными и конструктивными». В итоге главам государств удалось согласовать все 28 программ по Союзному государству.