В центре Петербурге затонул прогулочный теплоход

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 14 сентября, пошел ко дну прогулочный теплоход. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент случился на канале Грибоедова. Прогулочный кораблик стояло на приколе – в нем не было ни пассажиров, ни экипажа. В какой-то момент судно начало уходить на дно – скорее всего, причиной стала непогода и сильный ветер.

Произошедшем уже заинтересовались в Северо-Западной транспортной прокуратуре. По предварительным данным, в результат инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ветер волнует Финский залив и роняет деревья. В этот вторник ветер разогнался до 20 метров в секунду, так что горожанам стоит быть внимательнее и осторожнее.