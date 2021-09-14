В центре Петербурге затонул прогулочный теплоход

В центре Петербурге затонул прогулочный теплоход
В центре города из-за непогоды затонул теплоход. Фото: Gazeta.SPb

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 14 сентября, пошел ко дну прогулочный теплоход. Об этом пишет «Фонтанка».

Инцидент случился на канале Грибоедова. Прогулочный кораблик стояло на приколе – в нем не было ни пассажиров, ни экипажа. В какой-то момент судно начало уходить на дно – скорее всего, причиной стала непогода и сильный ветер.

В центре города из-за непогоды затонул теплоход. Фото: Gazeta.SPb

Произошедшем уже заинтересовались в Северо-Западной транспортной прокуратуре. По предварительным данным, в результат инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ветер волнует Финский залив и роняет деревья. В этот вторник ветер разогнался до 20 метров в секунду, так что горожанам стоит быть внимательнее и осторожнее.

канал грибоедова новости СПб прогулочный теплоход


 

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