Как прошёл первый день выборов в Петербурге: без нареканий, но с низкой явкой

В Петербурге проходит первый день голосования. Пока что все тихо и без нарушений. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге проходит первый день голосования. Пока что все тихо и без нарушений. Фото: Gazeta.SPb

С 17 по 19 сентября в Северной столице проходят выборы в Госдуму и Законодательное собрание. Избирательные участки открылись сегодня в 8:00 и прекратили работу в 20:00. Первый день голосования в Петербурге подошел к концу, и в целом все прошло спокойно.

В городе открыты 1 940 избирательных участков, они работают даже в красных зонах ковидных стационаров, СИЗО и аэропорту. За ними, в том числе, следят 6 546 добровольцев, из них 4 047 — от избирательных объединений, 1 956 — от субъектов общественного контроля, а 543 — от кандидатов. В общей сложности, правом голоса в Петербурге обладают более 3,8 миллиона человек. В преддверии выборов было изготовлено свыше 15 млн бюллетеней.

Также на выборах усиленно соблюдаются антиковидные меры: закуплено 3 млн 213 тысяч 700 одноразовых масок, а также 2 млн 710 тысяч 100 пар одноразовых перчаток для избирателей и 503,6 тысяч пар — для членов избиркомов.

Голосовать петербуржцы, похоже, не торопятся: к трем часам дня явка, по словам члена ГИК Юрия Кузьмина, составила лишь 7,2% — один из самых низких показателей среди российских регионов. Цифры, предоставленные ЦИКом, оказались и того ниже — 3,72% к 16 часам.

В целом выборы проходят без резонансных инцидентов: утром стало известно о неработающих камерах на двух участках в Выборгском районе, но поломка, как объяснили представители ГИК, оказалась некритичной и её оперативно устранили. Также небольшая проблема произошла с КОИБом, которые перестал принимать бюллетени, но и этот вопрос был решен в короткие сроки.

«О нарушениях, связанных с фальсификациями, сообщений нет», — заявили в ГИК на утренней пресс-конференции. В течение дня подтвержденной информации о таких случаях тоже не было.

Главе ГИК Чечиной задали вопрос о подозрительных 60 тысячах жителей Красносельского района, которые предпочли выбрать надомное голосование, однако по словам чиновницы, это объясняется мерами предосторожности в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что с 17 по 19 сентября более 3,8 млн петербуржцев будут выбирать 50 депутатов Законодательного собрания. Половина депутатов городского парламента избирается по одномандатным округам, другая половина — по спискам партий. От одного избирательного округа (всего их в Петербурге 25) может избираться один депутат. Кандидаты в округах могут выдвигаться от партии или быть самовыдвиженцами. Можно выдвигаться по одномандатному округу и по единому округу в составе партийного списка кандидатов.

Также от Петербурга по одномандатным округам будут избираться в нижнюю палату федерального парламента восемь депутатов. Кроме того, избраться в Госдуму можно по спискам партий. Голосование продлили до трех дней из-за пандемии.

Gazeta.SPb оставляла памятку для избирателей о том, как, где и за кого можно проголосовать в ближайшие выходные.