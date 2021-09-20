На российские курорты придет похолодание

На российские курорты придет похолодание
На полуострове Крым сегодня, 20 сентября, обещают 25 градусов тепла. Фото: Baltphoto

На курорты России придет небольшое похолодание. Всего на пять-шесть градусов. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Это касается температурного фона Крыма и Краснодарского края. На полуострове сегодня, 20 сентября, обещают 25 градусов тепла. Со вторника, на следующий день, температура уже не поднимется больше 20 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

В Краснодарский край такое же е похолодание ожидается в среду, 22 сентября. Сейчас там температура воздуха поднимается до 27 с отметкой плюс, но с 22 числа будет не больше 20 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам в начале новой недели следует утеплиться. Первый осенний месяц не радует жаркой погодой и 20 сентября, в понедельник, местами температура может опуститься до 0 градусов. Ветер будет восточным и северо-восточным умеренным.

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