На российские курорты придет похолодание

На курорты России придет небольшое похолодание. Всего на пять-шесть градусов. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Это касается температурного фона Крыма и Краснодарского края. На полуострове сегодня, 20 сентября, обещают 25 градусов тепла. Со вторника, на следующий день, температура уже не поднимется больше 20 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

В Краснодарский край такое же е похолодание ожидается в среду, 22 сентября. Сейчас там температура воздуха поднимается до 27 с отметкой плюс, но с 22 числа будет не больше 20 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам в начале новой недели следует утеплиться. Первый осенний месяц не радует жаркой погодой и 20 сентября, в понедельник, местами температура может опуститься до 0 градусов. Ветер будет восточным и северо-восточным умеренным.