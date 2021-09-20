Полицейского, обезвредившего пермского стрелка, планируют наградить

Младший лейтенант смог отнять у стрелявшего оружие и нож.

Младшего лейтенанта полиции Константина Калинина планируют наградить после того, как он обезвредил стрелявшего в пермском университете. Об этом сегодня, 20 сентября, пишет РИА Новости.

В краевом ГУМВД хотят отметить заслуги Калинина, который, рискуя своей жизнью, остановил стрелка. Злоумышленник стрелял в сотрудника правоохранительных органов, после чего ему пришлось нанести ответный удар. После этого Калинин смог отнять у студента ружье и нож, чтобы потом оказать пострадавшему первую помощь.

«Сотрудника ДПС, обезвредившего нападавшего в вузе, планируется наградить»,

— рассказали в ведомстве.

Напоминаем, что инцидент произошел утром 20 сентября. По вине 18-летнего стрелка погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Известно, что ружье парень приобрел в мае 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Алма-Аты местный открыл стрельбу по судебным исполнителям: 5 погибших.