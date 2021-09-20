Глава МИД Франции встретится с Лавровым

Глава МИД Франции встретится с Лавровым
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: www.instagram.com/s.v.lavrov

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что планирует обсудить на этой неделе на полях Генассамблеи ООН с российский коллегой Сергеем Лавровым.

Он планирует обсудить Иран, Ливию, Афганистан и Украину.

«Иран продолжает нарушать свои обязательства. Этот вопрос вызывает обеспокоенность», — приводит слова главы МИД Франции РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров стал героем флешмоба #ПомахалМне в социальной сети TikTok. Суть флешмоба заключается в том, чтобы взять видео, на котором глава МИД кому-то машет и посылает воздушный поцелуй.

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