Идеальный ребенок: что известно о 18-летнем стрелке из Перми, убившем 6 человек

В Сети появились фрагменты допроса матери 18-летнего студента Пермского государственного университета (ПГНИУ), который устроил массовый расстрел в своей альма-матер. Женщина рассказала, что её сын — «идеальный ребенок», и добавила, что он всегда интересовался оружием.

Выдержки из разговора правоохранителей с жительницей Перми появились в Telegram-канале Shot. В этих фрагментах мать пермского стрелка подчеркивает, что у юноши никогда не было проблем с психикой или агрессией. Известно, что мальчик интересовался военной темой и психологией, хорошо разбирался в людях.

При этом студент, по словам его матери, сторонился общества: он общался только с определенным кругом лиц и предпочитал находиться дома в одиночестве. Также одним из его хобби было оружие. Как отмечает женщина, её сын еще с 15 лет мечтал о ружье и обещал родителям, что это будет его первой покупкой после совершеннолетия.

Напомним, что 18-летний студент ПГНИУ утром 20 сентября пришел в здание университета с винтовкой и открыл стрельбу по находившимся на территории кампуса людям. Юноша, вероятно, вел неприцельный огонь, поскольку большинство направленных в толпу выстрелов, к счастью, не достигли цели.

Тем не менее, в результате действий студента погибли 6 человек, а еще 19 госпитализированы — девять из них находятся в тяжелом состоянии. Часть пострадавших направили в Москву спецбортом МЧС — несколько минут назад Ил-76 с пострадавшими совершил посадку в московском аэропорту Внуково.

Самого стрелка удалось обезвредить и задержать, однако в ходе этой операции молодой человек получил ранения и сейчас находится в больнице — его жизнь под угрозой.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц (ст. 105 УК РФ). Согласно законодательству, преступнику может грозить пожизненное заключение.