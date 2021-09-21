В «деле Скрипалей» третий подозреваемый: виноват может быть некий Сергей

Британская полиция продолжает расследовать загадочное убийство.

Королевская прокуратура Великобритании назвала имя третьего подозреваемого по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей. Об этом сегодня, 21 сентября, пишут РИА Новости.

Первыми фигурантами стали офицеры ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. Мужчина подтвердили, что ездили в Британию, но с туристическими целями. Теперь к их именам добавилось третье — Сергей Федотов.

Напоминаем, что речь идет об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина был осужден в России за госизмену. Полиция сообщала, что родственники «оказались под воздействием неизвестного вещества», их госпитализировали в критическом состоянии, затем они скончались. Инцидент стал причиной международного скандала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дом Скрипаля выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки.