В «деле Скрипалей» третий подозреваемый: виноват может быть некий Сергей

В «деле Скрипалей» третий подозреваемый: виноват может быть некий Сергей
Обстоятельства отравления выясняются. Фото: pixabay

Британская полиция продолжает расследовать загадочное убийство.

Королевская прокуратура Великобритании назвала имя третьего подозреваемого по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей. Об этом сегодня, 21 сентября, пишут РИА Новости.

Первыми фигурантами стали офицеры ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. Мужчина подтвердили, что ездили в Британию, но с туристическими целями. Теперь к их именам добавилось третье — Сергей Федотов.

Напоминаем, что речь идет об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина был осужден в России за госизмену. Полиция сообщала, что родственники «оказались под воздействием неизвестного вещества», их госпитализировали в критическом состоянии, затем они скончались. Инцидент стал причиной международного скандала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дом Скрипаля выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки.

великобритания дело скрипалей отравление полиция


 

Новости партнеров
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Синоптики обещают жителям Ленобласти заморозки на этой неделе
Кошмар для финансистов Ленобласти: КАД-2 превращается в ЗСД
Кошмар для финансистов Ленобласти: КАД-2 превращается в ЗСД
Петербуржцев морально готовят к новым правилам градозащиты: изменить их могут после выборов
Петербуржцев морально готовят к новым правилам градозащиты: изменить их могут после выборов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «деле Скрипалей» третий подозреваемый: виноват может быть некий Сергей
В Петербурге готовятся к осеннему паводку
На скамейке по Суздальскому проспекту сидел мужчина. Оказалось мертв
В Петербурге отреставрируют первую советскую атомную подводную лодку
В Петербурге стали реже выдавать ипотеку
На петербургских прилавках обнаружили курицу с листериями
В театре на Таганке зрительница избила актера букетом
В РФ впервые с 26 августа скончалось за сутки более 800 человек с COVID