Дом Скрипаля выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки

Дом Скрипаля выставят на продажу после 13 тысяч часов уборки
Уборка длилась полтора года. Фото: pixabay

Непонятно, какую сумму планируют выручить на продаже недвижимости.

Дом бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери выставят на продажу. Перед этим здание убирали на протяжении 13 тысяч часов. Об этом сообщает газета Mirror.

Известно, что убирались также в 13 объектах, которые находятся недалеко от дома россиянина. Там, пишут СМИ, были найдены следы ядовитого вещества.

Само здание, принадлежавшее Скрипалю, решили перестроить, обставить и затем выставить на продажу без права сдачи в подаренду. Напоминаем, что россиянин скончался в марте 2018 года – по предварительным данным, его отравили веществом А234. Власти Великобритании считают, что в преступлении замешана Россия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей. По словам Бристоу, Скрипали получили приглашение посольства России о проведении встречи, однако присутствовать на ней не захотели.

дом скрипаль Солсбери


 

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