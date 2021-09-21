Стало известно, как распределятся места в новой Госдуме

Стало известно, как распределятся места в новой Госдуме
Большую часть мест в Госдуме займут депутаты "Единой России". Фото: Государственная дума РФ.

Большую часть из них займут депутаты партии «Единая Россия».

Сегодня, 21 сентября, ЦИК РФ объявил, как будут распределены места в новой Госдуме. Большинство мест займут депутаты партии «Единая Россия». По итогам выбором им достается 324 мест – до этого они занимали 343.

КПРФ удалось улучшить свой результат – депутаты партии займут 57 мест вместо 42. ЛДПР, напротив, потерял несколько мест – было 39, а стало 21. «Справедливая Россия» получила 27 мест, а партия «Новые люди», появившаяся не так давно, займет 12 мест.

Также по одном месту займут депутаты «Гражданской платформы», «Родины», и Партии роста. Самовыдвиженцы получили пять мест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы результаты выборов в Госдуму после подсчета 100% голосов. Всего в нижнюю палату парламента проходят пять партий, преодолевших 5-процентный барьер. «Единая Россия» набрала 49,82 % голосов избирателей.

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