«Арка глупости» появилась в центре Петербурга

«Арка глупости» появилась в центре Петербурга
Газель не прошла в арку дома в центре Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

На смену «мосту глупости» в Петербурге пришла «арка глупости». «Газель» не смогла проехать под ней и застряла на набережной Фонтанки.

Водитель не рассчитал высоту проезда в доме и в итоге получилась ситуация по аналогии со знаменитым мостом на Софийской улице.

«Застряла Газель в арке на набережной реки Фонтанки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Мост глупости закрыли, но Газелисты не сдаются», — пишут пользователи Сети.

Водителю советуют приспустить колеса или загрузить в кузов что-нибудь тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты теряли номера в большой луже под «мостом глупости» на Софийской. Причиной этого стала затопленная дорога.

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