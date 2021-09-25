«Арка глупости» появилась в центре Петербурга

Газель не прошла в арку дома в центре Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Газель не прошла в арку дома в центре Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

На смену «мосту глупости» в Петербурге пришла «арка глупости». «Газель» не смогла проехать под ней и застряла на набережной Фонтанки.

Водитель не рассчитал высоту проезда в доме и в итоге получилась ситуация по аналогии со знаменитым мостом на Софийской улице.

«Застряла Газель в арке на набережной реки Фонтанки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Мост глупости закрыли, но Газелисты не сдаются», — пишут пользователи Сети.

Водителю советуют приспустить колеса или загрузить в кузов что-нибудь тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты теряли номера в большой луже под «мостом глупости» на Софийской. Причиной этого стала затопленная дорога.