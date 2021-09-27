Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский госпитализирован

В пресс-службе «Яблока» эту информацию сейчас не комментируют. Фото: Baltphoto

В пресс-службе «Яблока» эту информацию сейчас не комментируют. Фото: Baltphoto

Лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского госпитализировали. У него возникли проблемы с сердцем. У политика появилась тяжесть в груди, участился пульс. Ему стало трудно дышать.

В больнице Явлинскому поставили диагноз нарушение сердечного ритма. Врачи оценивают его состояние как среднее тяжелое. В конце 1990-ых году лидеру партии проводили операции на сердце в Германии и США, сообщает Telegram-канал Mash.

В пресс-службе «Яблока» эту информацию сейчас не комментируют. В партии обратили внимание на то, что в воскресенье, Явлинский чувствовал себя хорошо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что электронное голосование является удобным способом отдать голос. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность на встрече с руководителями думских партий, что сомнения в результатах онлайн голосования безосновательны.